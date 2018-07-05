Москва, 5 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Планы тайских спасателей, которые готовят детей, запертых в пещере Тхам Кхао Луанг, к долгому подводному маршруту, не лишены недостатков, считает тренер инструкторов по дайвингу Александр Шурубкин. Об этом он заявил 5 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Реж. Станислав Говорухин. 1981. СССР Заблудившиеся в пещере

«Чтобы обучать пещерному дайвингу, есть возрастной лимит — не менее 18 лет, — пояснил он. — Поэтому с точки зрения стандартного подхода они (дети — прим. ИА REGNUM ) все не подходят. И по психике, и по физике. Говорить о том, чтобы они полностью сами плыли и гребли, не приходится. Речь идёт только о том минимуме, который они должны освоить, чтобы их вынесли под водой».

По мнению Шурубкина, первое, чему спасатели должны научить попавших в беду детей, это научить их дышать с помощью того оборудования, которым пользуются дайверы.

«Оборудование для дыхания может выпасть, и ребенок рискует задохнуться, — предупредил инструктор. — Многое зависит от способностей ребенка».

Кроме того, он обратил внимание на то, что глубина пещеры предполагает решение задачи с выравниванием давления.

«Не факт, что дети не простужены, — заметил Шурубкин. — А если простужены, то возникает проблема выравнивания давления. То, что я видел на видео, на меня произвело негативное впечатление. Инструктора не находятся в воде вместе с детьми».

По мнению специалиста, недопустимо, чтобы тренер готовил ребенка к такому тяжелому подводному плаванию и при этом сам стоял на суше, пока малыш постигает науку дайвинга, барахтаясь в воде в одиночестве.

Еще один момент, на который обратил внимание Шурубкин, это расстояние, которое должны будут проплыть дети, оказавшие в подземной ловушке.

«1200 метров под водой, — сказал инструктор. — Участки по 200 метров. Пловец в расслабленной манере плывет 15 метров в минуту. То есть подготовленным людям понадобится порядка 80 минут».

В таких условиях, согласился Шурубкин, подготовленный тайскими спасателями план вызволения детей из пещерного плена — «почти утопия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эвакуация юниорской футбольной сборной и их тренера из пещеры в Таиланде может быть осложнена прогнозируемыми на 6 июля проливными ливнями. Об этом заявил губернатор провинции Чианг Рай Наронгсак Оссатанакорн.

На данный момент спасатели и аквалангисты уже провели для детей и их тренера уроки дайвинга перед планируемым освобождением из затопленных пещер. Чтобы покинуть ее, юным футболистам и их наставнику придется плыть под водой в аквалангах, поскольку уровень воды спадет только к октябрю.