Киев, 5 июля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Правительство Украины готово выделить около 340 млн грн. (12,8 млн долл.) на погашение задолженности по зарплатам перед шахтерами. Об этом 5 июля в кулуарах Рады заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Бастующие шахтёры

«Сегодня на погашение пойдет приблизительно 340 млн… Задолженность — абсолютно позорное явление. Есть задолженность около 500 млн грн. (18,9 млн долл.) перед всеми 33 государственными шахтами. Только что завершилось совещание с представителями митингующих. Они были на заседании нашей фракции, был министр энергетики (Игорь Насалик), сейчас мы ждем связи с премьер-министром… Представители митингующих и наши депутаты поехали в кабмин, чтобы проследить, как будет распределена первая порция средств, которая должна была поступить на казначейские счета и потом перечислена шахтам», — сказал Бойко.

Он призвал Раду 10 июля проголосовать за проект закона №8362 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли. При этом Бойко обвинил «Народный фронт» в блокировке регистрации этого законопроекта.

«Мы будем добиваться, чтобы закон №8362 был внесен в зал и проголосован парламентом, чтобы была изменена бюджетная резолюция и шахты получили 2,5 млрд на погашение задолженности и на техническое переоснащение. Сегодня шахты без технической поддержки, без переоборудования лав. Нет никакой перспективы, чтобы они существовали в дальнейшем… Остатки правящей коалиции, в частности представитель «Народного фронта», блокирует внесение этого законопроекта, поэтому люди перед Верховной радой», — пояснил Бойко.

Депутат также прогнозирует, что в случае, если Рада не поддержит законопроект №8362, «последствия будут самые плохие».

«Это позор для Украины. Когда я был министром, я вообще не помню, чтобы у нас была какая-то задолженность перед людьми, которые обеспечивают энергетическую независимость страны. Сегодня стоит вопрос быстро исправить эту ошибку», — подытожил Бойко.

Как сообщалось, в июне под стенами Рады прошел 10-тысячный митинг горняков, афганцев и чернобыльцев. Протестующие требовали погасить долги по зарплатам, вернуть льготы, снизить тарифы на коммунальные услуги, а также принять законопроект №8362, которым предлагается увеличить расходы на угольную отрасль.

Напомним, 20 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал вскоре погасить долги перед горняками.

«Шахтеры ни в чём не виноваты. Я понимаю, что ребята должны получать зарплату. Поэтому есть поручение минфину и минэнерго внести предложения правительству, каким образом в рамках бюджета сбалансировать и ребятам выплатить зарплату. Я найду ресурсы для того, чтобы решить проблему», — сказал Гройсман.