Москва, 5 июля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Государственная дума опубликовала сведения о формировании пенсионного обеспечения депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Пенсия привязана к финансовому обеспечению, которое сокращено на 10%.

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Так, согласно данным аппарата Госдумы, «пенсионное обеспечение депутата Госдумы составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более».

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, направленный на изменение пенсионной системы, в частности, предполагается повышение возраста выхода на пенсию.

Вместе с тем пенсия депутата привязана к сроку их полномочий.