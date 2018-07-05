Рим, 5 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Количество английских детей, заболевших корью, в этом году выросло более чем вдвое в сравнении с показателями прошлого года, а виновны в этом, по мнению английских властей и журналистов, партия «Лига» Маттео Сальвини, «Движение 5 звезд» (коллеги по коалиционному правительству Италии) и примкнувшая к ним Марин Ле Пен, сообщает Corriere della Sera в четверг, 5 июля.

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936

«Итальянский след» руководители английского здравоохранения нашли следующим образом: каждый четвертый европейский случай заболевания корью фиксируется в Италии, а часть (не все) заболевших английских детей в недавнем прошлом посещали Италию.

Второй аргумент, изложенный журналистами Times, еще сокрушительней. Источником проблемы являются вице-премьер Италии Маттео Сальвини и лидер французской оппозиции Марин Ле Пен, потому что они выступали против прививок.

Обозревателей английской газеты никак не смущает тот факт, что Сальвини ничего не говорил о прививках от кори. Его слова сводились к тому, что школьникам делают слишком много прививок. К тому же от слов к делу по этому вопросу в Италии еще не перешли (и, вероятно, не перейдут), а у власти Сальвини чуть больше месяца и при всем желании не успел бы нанести столь серьезный урон английской медицине. А Марин Ле Пен вообще не находится у власти.

Материал Times заканчивается размышлением о том, что Сальвини, рассуждая о риске серьезных заболеваний среди нелегальных мигрантов, одновременно с этим «проводит политику, которая убивает итальянских детей»