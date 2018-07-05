Москва, 5 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») рассказал о проблемах с региональными операторами по обращению с мусором, передает корреспондент 5 июля. В целом по стране тарифы различаются в семь раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Рекордсмены

Самые низкие тарифы для населения установлены в Новгородской области — 343,81 руб/кубометр и Астраханской области — 344,98 руб/кубометр, Краснодарском крае — 429,72 руб/кубометр) и Севастополе — 426,46 руб/кубометр.

Самые высокие тарифы фиксируются на Чукотке — 2 023,64 руб/кубометр, Камчатке — 929,42 руб/кубометр и в Ставропольском крае — 694,49 руб/кубометр.

Тарифы и нарушители

По России из 235 тарифов региональных операторов установлено 29 всего в 12 регионах.

Еще в 57 регионах в настоящее время идет процесс формирования тарифов. В 16 регионах даже не начали процесс формирования тарифов из-за незавершившейся процедуры выбора регоператоров, сообщил Бурматов. Среди них Москва, Пермский край, Самарская область, Волгоградская область, Еврейская автономная область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Орловская область, Пензенская область, Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, Татария, Рязанская область, Томская область, Ульяновская область.

Таким образом, делает вывод парламентарий, вышеперечисленные субъекты РФ нарушили сроки, установленные Минстроем, по подаче в региональный тарифный орган на согласование тарифов. Они должны были это сделать до 1 июля.

Если регионы оперативно не завершат процедуру по согласованию тарифов региональных операторов, то с начала 2019 года они могут столкнуться с проблемами при вывозе мусора, указал глава комитета Госдумы.

Критическое положение с мусором

Критический уровень исчерпаемости полигонов фиксируется, в частности, в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, Республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария, в Крыму.