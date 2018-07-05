Париж, 5 июля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. 5 июля ушел из жизни французский режиссер-документалист и писатель Клод Ланцман, передает немецкий телеканал N-TV.

Claude Lanzmann Клод Ланцманн

Информацию о смерти подтвердила супруга режиссера. В ноябре прошлого года Ланцману исполнилось 92 года.

Всемирную известность Клоду Ланцману принес показанный в 1985 году девятичасовой документальный фильм «Шоа», рассказывающий о преступлениях нацистов в концентрационных лагерях. За год до смерти режиссер представил фильм «Напалм», посвященный политическому режиму Северной Кореи, показанный вне конкурса на Каннском кинофестивале.