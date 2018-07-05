Калуга, 5 июля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Российской Федерации с 30 июня 2018 года начала работать единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги. О тонкостях работы системы корреспонденту ИА REGNUM рассказала пресс-секретарь Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Рожковская.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Идентификация личности

Читайте также: Медведев утвердил порядок биометрической идентификации граждан РФ

Так, идентификация пользователя в системе происходит по двум параметрам — голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале.

Для регистрации гражданину необходимо всего один раз прийти в банк. После этого он сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Для прохождения удаленной идентификации пользователю необходим лишь доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с вэб-камерой, никакого дополнительного оборудования не требуется.

Ранее по теме: Сбербанк решил отложить биометрическую идентификацию клиентов

Система распознавания лиц заработала в аэропорту «Домодедово»

Рожковская отметила, что первые пользователи уже зарегистрировались в единой биометрической системе в офисах Почта Банка, банка «Хоум Кредит», Росбанка и Газпромбанка. Регистрировать клиентов также начнут Совкомбанк, Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство РФ приняло программу «Цифровая экономика Российской Федерации», частью реализации которой и является создание единой биометрической системы, инициированное Центральным Банком РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Разработчиком и оператором системы является «Ростелеком». Применение удаленной идентификации клиентов в финансовой сфере регламентировано Федеральным законом.

В дальнейшем единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, нотариат, получение государственных и муниципальных услуг, здравоохранение, образование, ритейл, e-commerce.