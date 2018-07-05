Владимир, 5 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Сама по себе пенсионная реформа, предложенная правительством РФ, вызывает противоречивые чувства, но радость она точно не вызывает. Я ознакомился со всеми аргументами властей и «за», и «против», к сожалению, ни одни их них не звучат убедительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор РУМЦ «Инклюзивное образование» Владимирского государственного университета Михаил Осокин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Потому что для самих пенсионеров, повышение пенсионного возраста более чем сомнительная аргументация. Сейчас время для подобной реформы кажется неподходящим. С точки зрения состояния экономики, какого-то очевидного роста не видно. С точки зрения отношения людей, повышение пенсионного возраста вызвало довольно негативную реакцию и достаточно обоснованно. В то же время никто внятного варианта не озвучил, а оставаться в таком балансе, как сейчас, невозможно», — считает эксперт.

Сейчас пенсии обеспечивают платежеспособность целых населенных пунктов провинции. Если там упадет доход, то покупательная способность изменится. Говорится, что рынок труда должен быть расширен, а есть ли возможности по расширению? Качество вакансий также не обсуждается. Логика действий властей может привести к другим негативным шагам. Опасаюсь, что следующим шагом может стать отмена пенсий работающим инвалидам.

«Очень много противоречий в этом законопроекте, и, мне кажется, что документ не очень до конца продуман, хотя звучит, как единственное и правильное решение. То есть повышение пенсионного возраста — вещь неизбежная, но крайне неприятная и имеющая много непредсказуемых последствий, которые власти не озвучили», — высказал свое мнение Осокин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»