Пекин, 5 июля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Более 8,6 млн человек пострадали в той или иной мере от наводнений и ливней с середины апреля на севере и юге Китая, сообщает агентство Prensa Latina 5 июля со ссылкой на официальный источник.

Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Ливень в деревне

По данным Государственного управления по борьбе с наводнениями и засухой, проливные дожди, начавшиеся 12 апреля, привели к поднятию уровня воды в 180 малых и средних реках. Это привело к порче 660 тыс. гектаров земли, засеянных сельскохозяйственными культурами. Ущерб нанесен 8,6 млн людей. 41 человек погиб при наводнениях. Многочисленные оползни причиняют ущерб инфраструктуре 18 провинций.

Власти предупреждают, что продолжающиеся осадки в ближайшие приведут к выходу из берегов рек Хайхэ, Хуанхэ, Янцзы и Ханьцзян. Также этим летом прогнозируются шесть тайфунов.