Барнаул, 5 июля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Обеспокоенность результатами вопроса ВЦИОМ о едином государственном экзамене (ЕГЭ) в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Она полагает, что не один только ЕГЭ способствует ухудшению качества знаний школьников.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Трудная задача

«ЕГЭ, как и любая другая форма оценки знаний, не идеальна. Однако я бы не стала возлагать на него вину за падение качества знаний школьников. Эта проблема скорее определена комплексом причин.

Во-первых, на мой взгляд, федеральный государственный стандарт нужно корректировать. Как его изменять — это вопрос к специалистам, но сегодня мы видим, что ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) и ЕГЭ не дружат между собой», — считает Оксана Молодых.

По её мнению, ФГОС требует от учителей больше времени на подготовку к урокам в связи с тем, что в его основе находится принцип «учить детей учиться».

"Очень много внимания здесь уделяется личностному развитию ученика, мотивации его на самостоятельность мышления. ФГОС видит школьника активным участником образовательного процесса.

ЕГЭ во многом — это измерение памяти ученика. Необходимо гармонизировать эти две системы, усовершенствовав и то, и другое. Все-таки надо отдать должное и признать, что ЕГЭ — это механизм, открывший двери лучших вузов страны для учеников из глубинки», — полагает депутат.

Также, по мнению Оксаны Молодых, нужно учитывать и проблемы с образовательными программами и учебниками.

«Нужна системная ревизия и того и другого, запрет на часть из них и ужесточение контроля над этими продуктами. Кроме того, остро стоит проблема нехватки бесплатных учебников», — заключила депутат Оксана Молодых.

По её мнению, при оценке ситуации с образованием школьников необходимо учитывать и такой фактор, как кадровое обеспечение.

«Молодому специалисту невозможно выжить на ту зарплату, которую ему предлагает сегодня школа. Чтобы получать относительно нормальное вознаграждение за свой труд нужно пройти немалый педагогический путь с освоением многообразных форм работы.

Отсюда, наблюдаем вымывание качественных кадров из педсреды. Также имеет место избыточная отчетность педагогов, которая создает ситуацию, где отписаться иногда важнее, чем научить», — пояснила Оксана Молодых.

По её собственному наблюдению, сегодня школа расширила возможность по специализации детей.

«Поэтому иногда мы можем констатировать сниженный уровень знаний ребенка, например, в гуманитарной области при достойном его качестве в естественных науках», — подчеркнула руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения, порядка 77% жителей России считают, что после введения единого государственного экзамена (ЕГЭ) качество знаний школьников ухудшилось из-за того, что учащихся «натаскивают» только на прохождение тестов.

Комментируя ситуацию, заместитель главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, в частности, заявил, что у родителей и школьников нет критических замечаний к ЕГЭ, однако есть критика в отношении итоговой аттестации в девятых классах.

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