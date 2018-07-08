ЧМ-2018 накануне полуфинала: трансляция REGNUM 8 июля
В России — двадцать пятый день чемпионата мира по футболу. 8 и 9 июля — двухдневный перерыв перед полуфиналом. Мундиаль продолжится без сборной России, которая уступила Хорватии по серии пенальти после ничьей в основное и добавленное время матча четвертьфинала. 10 июля встретятся команды Франции и Бельгии, 11 июля — Хорватии и Англии.
Результаты матчей за 7 июля:
Швеция — Англия 0:2.
Россия — Хорватия 2:2 (с учётом пенальти — 3:4).
Сборная Англии знала, что игра со Швецией будет совсем иной, нежели с Колумбией: в ней требовалось показать максимум своих возможностей, потому что шведы не позволяют сопернику играть в его игру, поделился тренер англичан Гарет Саутгейт.
«Настойчивость игроков и командный дух — это было что-то особенное. Швеция — хорошо организованная команда, которую мы в прошлом порой недооценивали, но на этот раз наш настрой на игру был такой же, как у них. С нашей же стороны было больше качества», — сказал Саутгейт.
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Военный блок НАТО похвастался тем фактом, что все страны, которые вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами Североатлантического альянса.
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Тренер сборной Швеции, которая проиграла англичанам в четвертьфинальном матче, не считает, что в игре его подопечных что-то пошло не так.
«Мы столкнулись с действительно хорошим противником и не показали нашей высокой производительности. Трудно создать возможности с командой, которая защищается с пятью игроками. На этот раз Англия была лучшей командой. Не всегда в матче что-то складывается не так, иногда ваши противники лучше, я их очень уважаю и поздравляю», — сказал Янне Андерссон.
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Джоржан Пикфорд, вратарь сборной Англии, верит, что его команда может выиграть кубок мира.
«Когда Англия в последний раз доходила до полуфинала кубка мира, я еще даже не родился», — сказал вратарь, имея в виду, что такое достижение у его сборной было 28 лет назад.
Капитан команды Гарри Кейн присоединился к амбициям голкипера, считающего, что Англия на сей раз выиграет титул, и полон решимости добиться того, чтобы английские болельщики вернулись домой гордыми. Так же настроены и остальные игроки, говорит Кейн.
«Мы знаем, что впереди большая игра полуфинала, но чувствуем себя хорошо и уверенно», — сказал игрок, объяснив, что команда наслаждается выходом на поле и намерена продолжать в том же духе.
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По завершении серии пенальти в матче против российской сборной тренер хорватской команды заплакал — но позже в заявлениях был более сдержан и поделился впечатлениями от этого напряженного матча, сообщает AMNA.
«Поздравляют ребят и сожалею за российскую команду, которая боролась. Это не было красивой игрой, это была битва за полуфинал. Я был сосредоточен на протяжении всего матча, но после последнего пенальти Ракитича я сломался», — признался Златко Далич.
Тренер признает, что впереди его команду ждет очень сильный соперник, но и хорваты не намерены останавливаться:
«Нам нужно сыграть еще два матча, и я верю в нашу команду», — говорит Далич.
В свою очередь капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от игры:
«Это был еще один драматический матч для нас. Мы не играли хорошо в первом тайме, мы не смогли контролировать игру, как хотелось бы. С начала второй половины матча мы уже были гораздо лучше, но, к сожалению, не удалось закончить игру (в основное время). В любом случае мы показали характер».
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Защитник национальной сборной России по футболу Илья Кутепов поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира.
Читайте подробнее: Игрок сборной Илья Кутепов поделился впечатлениями от чемпионата мира
Российский футболист, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков принял решение постричься налысо после того, как национальная сборная России по футболу проиграла матч ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главное достижение национальной команды на чемпионате мира (ЧМ).
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал, что в 2022 году в Катаре сборная Россия сможет выступить лучше на ЧМ по футболу.
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Глава катарского оргкомитета ЧМ-2022 рассказал об имиджевом эффекте, который получила Россия в ответ на высокий уровень организации мундиаля.
«Россия — пример для нас. До чемпионата мира многие не знали, что такое Россия, а теперь всякий, кто сам побывал на этом чемпионате, сумел увидеть гостеприимство и умения русских, — сказал Хасан аль-Тавади во время своего нахождения в Москве. — Мы ожидаем, что положительный эффект на имидж Катара в мире будет таким же, как у России. Считаю, что наш собственный чемпионат мира будет иметь тот же импульс».
Об этом: От ЧМ в Катаре ждут «имиджевого эффекта» по примеру России
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку на ЧМ-2018.
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Домагою Виде — защитнику сборной Хорватии — вынесено предупреждение за выкрики после матча четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России.
«Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде за высказывания на видео, выложенном после матча ЧМ-2018 между сборными РФ и Хорватии», — сообщил журналистам представитель ФИФА.
Читайте подробнее: За выкрик «Слава Украине» Вида получил предупреждение
Граждане Южной Кореи благодарны россиянам за поддержку и помощь во время матчей ЧМ-2018. Об этом на церемонии открытия в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром» заявил южнокорейский вице-премьер Ким Дон Ён.
Подробности в материале: В Южной Корее тронуты мастерством и упорством российских футболистов
Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России.
Об этом: Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой
Игроки сборной России по футболу Артем Дзюба и Денис Черышев вошли в символическую сборную футболистов, совершивших наибольший прорыв на ЧМ-2018, по версии телеканала ESPN.
По итогам пяти сыгранных матчей на счету Черышева и Дзюбы — четыре и три забитых мяча соответственно.
Подробности в материале: Два российских футболиста вошли в символическую «сборную открытий» ЧМ-2018