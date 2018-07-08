В России — двадцать пятый день чемпионата мира по футболу. 8 и 9 июля — двухдневный перерыв перед полуфиналом. Мундиаль продолжится без сборной России, которая уступила Хорватии по серии пенальти после ничьей в основное и добавленное время матча четвертьфинала. 10 июля встретятся команды Франции и Бельгии, 11 июля — Хорватии и Англии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:00 08.07.2018 Результаты матчей за 7 июля: Швеция — Англия 0:2. Россия — Хорватия 2:2 (с учётом пенальти — 3:4).

08:08 08.07.2018 Сборная Англии знала, что игра со Швецией будет совсем иной, нежели с Колумбией: в ней требовалось показать максимум своих возможностей, потому что шведы не позволяют сопернику играть в его игру, поделился тренер англичан Гарет Саутгейт. «Настойчивость игроков и командный дух — это было что-то особенное. Швеция — хорошо организованная команда, которую мы в прошлом порой недооценивали, но на этот раз наш настрой на игру был такой же, как у них. С нашей же стороны было больше качества», — сказал Саутгейт. Об этом: «Раньше их недооценивали»: тренер англичан рассказал о победе над шведами

08:10 08.07.2018 Военный блок НАТО похвастался тем фактом, что все страны, которые вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами Североатлантического альянса. Об этом: В НАТО обрадовались, что в любом случае выиграют чемпионат мира по футболу

08:24 08.07.2018 Тренер сборной Швеции, которая проиграла англичанам в четвертьфинальном матче, не считает, что в игре его подопечных что-то пошло не так. «Мы столкнулись с действительно хорошим противником и не показали нашей высокой производительности. Трудно создать возможности с командой, которая защищается с пятью игроками. На этот раз Англия была лучшей командой. Не всегда в матче что-то складывается не так, иногда ваши противники лучше, я их очень уважаю и поздравляю», — сказал Янне Андерссон. Подробности в материале: Тренер Швеции: Не всегда виновата осечка, иногда просто противник сильнее

08:50 08.07.2018 Джоржан Пикфорд, вратарь сборной Англии, верит, что его команда может выиграть кубок мира. «Когда Англия в последний раз доходила до полуфинала кубка мира, я еще даже не родился», — сказал вратарь, имея в виду, что такое достижение у его сборной было 28 лет назад. Капитан команды Гарри Кейн присоединился к амбициям голкипера, считающего, что Англия на сей раз выиграет титул, и полон решимости добиться того, чтобы английские болельщики вернулись домой гордыми. Так же настроены и остальные игроки, говорит Кейн. «Мы знаем, что впереди большая игра полуфинала, но чувствуем себя хорошо и уверенно», — сказал игрок, объяснив, что команда наслаждается выходом на поле и намерена продолжать в том же духе. Читайте также: Английский вратарь считает: его команда готова занять место в истории

09:14 08.07.2018 По завершении серии пенальти в матче против российской сборной тренер хорватской команды заплакал — но позже в заявлениях был более сдержан и поделился впечатлениями от этого напряженного матча, сообщает AMNA. «Поздравляют ребят и сожалею за российскую команду, которая боролась. Это не было красивой игрой, это была битва за полуфинал. Я был сосредоточен на протяжении всего матча, но после последнего пенальти Ракитича я сломался», — признался Златко Далич. Тренер признает, что впереди его команду ждет очень сильный соперник, но и хорваты не намерены останавливаться: «Нам нужно сыграть еще два матча, и я верю в нашу команду», — говорит Далич. В свою очередь капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от игры: «Это был еще один драматический матч для нас. Мы не играли хорошо в первом тайме, мы не смогли контролировать игру, как хотелось бы. С начала второй половины матча мы уже были гораздо лучше, но, к сожалению, не удалось закончить игру (в основное время). В любом случае мы показали характер». Об этом: Тренер хорватов рад за своих и сожалеет о сборной РФ

10:53 08.07.2018 Защитник национальной сборной России по футболу Илья Кутепов поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира. Читайте подробнее: Игрок сборной Илья Кутепов поделился впечатлениями от чемпионата мира

15:44 08.07.2018 Российский футболист, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков принял решение постричься налысо после того, как национальная сборная России по футболу проиграла матч ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии. Читайте подробнее: Капитан московского «Спартака» побрился налысо после игры Россия — Хорватия

16:36 08.07.2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главное достижение национальной команды на чемпионате мира (ЧМ). Об этом: Черчесов — игрокам сборной России: «Вы стали со страной единым целым!»

17:49 08.07.2018 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал, что в 2022 году в Катаре сборная Россия сможет выступить лучше на ЧМ по футболу. Читайте также: Черчесов — болельщикам: «Через 4 года в Катаре мы сделаем лучше»

17:55 08.07.2018 Глава катарского оргкомитета ЧМ-2022 рассказал об имиджевом эффекте, который получила Россия в ответ на высокий уровень организации мундиаля. «Россия — пример для нас. До чемпионата мира многие не знали, что такое Россия, а теперь всякий, кто сам побывал на этом чемпионате, сумел увидеть гостеприимство и умения русских, — сказал Хасан аль-Тавади во время своего нахождения в Москве. — Мы ожидаем, что положительный эффект на имидж Катара в мире будет таким же, как у России. Считаю, что наш собственный чемпионат мира будет иметь тот же импульс». Об этом: От ЧМ в Катаре ждут «имиджевого эффекта» по примеру России

18:23 08.07.2018 Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку на ЧМ-2018. Читайте подробнее: Головин о матчах сборной России на ЧМ: «Были для нас очень хорошими»

20:02 08.07.2018 Домагою Виде — защитнику сборной Хорватии — вынесено предупреждение за выкрики после матча четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России. «Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде за высказывания на видео, выложенном после матча ЧМ-2018 между сборными РФ и Хорватии», — сообщил журналистам представитель ФИФА. Читайте подробнее: За выкрик «Слава Украине» Вида получил предупреждение

20:37 08.07.2018 Граждане Южной Кореи благодарны россиянам за поддержку и помощь во время матчей ЧМ-2018. Об этом на церемонии открытия в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром» заявил южнокорейский вице-премьер Ким Дон Ён. Подробности в материале: В Южной Корее тронуты мастерством и упорством российских футболистов

21:48 08.07.2018 Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России. Об этом: Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой