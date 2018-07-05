Киев, 5 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Если российские военные попытаются вторгнуться на украинскую территорию, это может закончиться созданием в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) таких подразделений, как «Барнаульский», «Мурманский» и «Бахчисарайский» полки. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Захватнические планы

«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — заявил Матиос.

Таким образом глава украинского ведомства прокомментировал присвоение российским воинским подразделениям почетных наименований в честь освобождения городов УССР войсками Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно подписанным президентом России Владимиром Путиным 30 июня указам, 6-й танковый полк отныне именуется «гвардейским Львовским», 68-й назван «гвардейским Житомирско-Берлинским», а 163-й — «гвардейским Нежинским».

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