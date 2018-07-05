Калининград, 5 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Участнику штурма Кенигсберга и ветерану Великой Отечественной войны Борису Пирожкову присвоено звание «Почётный гражданин Калининграда». Такое решение принято сегодня, 5 июля, на внеочередном заседании горсовета.

Андрей Выползов ИА REGNUM На выборах депутаты вовсю пиарились за спинами ветеранов. Кружком обведён Б.П. Пирожков

Событию предшествовал скандал — депутаты вначале отказали фронтовику в присвоении звания (Борис Пирожков не набрал достаточного количества голосов). При этом статус почетного гражданина присвоили вице-премьеру Калининградской области, прославленной синхронистке Наталье Ищенко.

Сама Ищенко отказалась получать звание без ветерана Великой Отечественной войны Бориса Пирожкова, заявив:

«Если бы не такие люди, как он (Б. П. Пирожков) — Калининград никогда не стал бы Калининградом».

В итоге все 20 депутатов сегодня проголосовали за кандидатуру ветерана.

Тем временем общественники потребовали от председателя горсовета Калининграда Андрея Кропоткина уйти в отставку.

«После такого всероссийского позора «отличник боевой и политической подготовки» Андрей Кропоткин должен уйти в отставку со всех городских и партийных должностей. После он с чистой совестью (без использования административного ресурса) сможет продолжить своё писательское и телевизионное творчество, пропагандирующее чуждую нам историю Кёнигсберга, а также называть Великую Отечественную войну аббревиатурой «ВОВ», — заявил, в частности, исполнительный директор общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров.