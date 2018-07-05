Москва, 5 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Кремль остается безучастным в вопросе экспертной работы над проектом пенсионной реформы. Его проработка идет в «диагонали парламента и правительства», заявил 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Он добавил, что сегодня президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам, однако изменения в пенсионной сфере обсуждаться не будут, поскольку экспертная прерогатива в этом вопросе принадлежит министрам и депутатам.

Ранее глава российского государства подписал закон о поправках в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. В документе уточняются показатели индекса роста потребительских цен, прожиточного минимума пенсионера.