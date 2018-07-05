Симферополь, 5 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Депутаты крымского парламента поддержали назначение бывшего замминистра ЖКХ Крыма Михаила Селезнёва на пост вице-премьера РК, который должен наладить работу коммунальной сферы, транспорта и энергетики. Решение принято 5 июля на внеочередной сессии Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, Селезнёву также предстоит привести в порядок и систематизировать работу местных управляющих компаний.

«От решения этой задачи во многом будет зависеть оценка деятельности нового вице-премьера… Опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства у него есть», — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года в отставку был отправлен предшественник Михаила Селезнёва Владимир Серов. В руководстве РК отмечали, что он так и не смог наладить на должном уровне эффективную работу: решить вопрос по ликвидации пробок в Симферополе, утвердить расписания и схемы организации маршрутной сети и определить правильные тарифы на воду. Также отметим, что в апреле 2018 года новым министром жилищно-коммунального хозяйства республики был назначен бывший замдиректора ГУП «Вода Крыма» Виталий Глотов.