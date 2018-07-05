Москва, 5 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Аппарат Госдумы по запросам депутатов подготовил информационные материалы о размере пенсионного обеспечения законодателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе заседания.

Василий Максимов. Все в прошлом. 1889

Информация была роздана в зале пленарных заседаний.

«Пенсионное обеспечение депутата Госдумы составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более», — говорится в документе.

В соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога — «на руки» депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей.

Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной думы и отпусков) составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога), отмечает аппарат Госдумы.