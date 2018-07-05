Курган, 5 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. «Курганмашзавод», выпускающий боевые машины пехоты, понёс в 2017 году 30-кратные убытки по сравнению с показателями 2016 года. Отчёт о финансовом состоянии предприятия опубликован на заводском сайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) edar Подсчет итогов

Согласно документу, по итогам 2017 года «Курганмашзавод» (КМЗ) получил 108,2 млрд рублей убытка, тогда как в 2016 году предприятие было в минусе на 3,6 млрд рублей.

«Ухудшение финансового результата произошло в основном за счет существенных расходов на формирование оценочных обязательств по судебным искам, расходов на формирование резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение финансовых вложений», — сообщается в отчёте.

Выручка КМЗ в 2017 году составила 19 млрд 718 млн рублей, что на 6% больше показателя 2016 года. По состоянию на январь 2018 года численность работающих в ОАО «Курганмашзавод» составляет 9 275 человек. Средняя заработная плата на КМЗ, согласно отчёту, составляет 35 тыс. 412 рублей.

Как показывает отчёт, завод зависит от кредиторов, основным из которых является «Внешэкономбанк». Сумма задолженности завода по кредитам за 2017 год снизилась на 300 млн рублей и составила 16,7 млрд рублей.

В стратегии развития предприятия указаны планы по увеличению выручки до 33,7 млрд рублей, то есть почти в два раза. Предприятие будет работать над снижением энергоемкости производства на 10%. И постарается обеспечить прирост производительности труда к 2021 году.

Отметим, что «Курганмашзавод» входит в концерн «Тракторные заводы». Предприятие не первый год находится в предбанкротном состоянии. В отношении концерна введена процедура наблюдения. По сути, КМЗ сейчас находится на стадии передачи корпорации «Ростех». На заводе 29 июня 2018 года поменялся состав совета директоров. С середины июня КМЗ руководит исполнительный директор Пётр Тюков. Кроме того, он занимает должность генерального директора управляющей компании АО «РТ-Курганмашзавод», которая работает в составе холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». В состав обновлённого совета директоров также вошли представители «Ростеха».

ОАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Сегодня ОАО «Курганмашзавод» производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) грузоподъемностью от 800 до 1 000 кг с различными функциональными навесками, гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных модификаций, автомобильные прицепы. Является одним из крупнейших предприятий Курганской области.