Киев, 5 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Возрождать Чернобыльскую зону на Украине будут по указу президента страны Петра Порошенко, сообщает 5 июля пресс-служба украинского президента.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР В Зоне

Согласно сообщению, Порошенко подписал указ, который обязывает правительство создать условия для возрождения территорий в Чернобыльской зоне отчуждения. Так, правительство должно рассмотреть целесообразность дальнейшего запрета на деятельность в зоне отчуждения. Помимо этого, указом приказано повысить пенсию по инвалидности для тех, кто принимал участие в ликвидации аварии в Чернобыле.

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Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения реконструируют железную дорогу, которая будет использоваться для подвоза материалов к центральному хранилищу отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Стоимость реконструкции — $34,81 млн.