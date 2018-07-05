Ташкент, 5 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против сотрудника внутренних дел города Каттакургана Самаркандской области по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает 5 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры республики Сурайё Рахмонову.

Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США Полицейский произвол

По её словам, в настоящее время проводится проверка всех сотрудников внутренних дел Каттакургана. Ранее в сети появился видеоролик. На кадрах видно, как оперативник издевается над женщиной — кричит, произносит в её адрес нецензурные слова и заставляет раздеваться.

Напомним, в январе хоким (глава) Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Носиржон Эгамбердиев снят с должности из-за инцидента с преподавателем. Чиновник избивал и оскорблял директоров местных школ. Видео попало в интернет.

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