Киев, 5 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Заявления украинского экс-министра Евгения Червоненко о том, что граждане Украины должны учить не только украинский и английский, но также и русский как «язык противника», в долгосрочной перспективе могут быть даже опаснее прямых запретов майданной власти на использование русского языка, считает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

mricon Учебник русского языка

4 июля в эфире украинского телеканала NewsOne бывший министр связи и транспорта и бывший глава Запорожской области заявил: «Любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше». Червоненко подчеркнул, что учить «язык противника» нужно ради более эффективной коммуникации, в том числе в экономике «на рынках СНГ и Азии».

«Несмотря на все усилия майданной власти по выдавливанию русского языка из всех сфер жизни, от школ до СМИ, именно русский остается и родным языком, и языком повседневного общения для большинства граждан, включая и саму майданную власть. Для чиновников, не считая отдельных сумасшедших, языковые войны — это битва за рейтинг, а не против русского.

Тем не менее споры с использованием подобных формулировок не стоит считать чем-то несущественным. Они, возможно, даже опаснее запретов. Червоненко не предлагает отменять русский язык, тем более что это пока невозможно. Он предлагает обсуждать, надо ли учить «язык противника» или не надо. Само утверждение, что русский — это язык противника, предлагается принять на веру. Подобными махинациями майдан занимается регулярно.

Русский язык для граждан Украины — не язык противника, по двум причинам. Во-первых, для большинства из них он — родной. Во-вторых, Россия — противник майдану, а не Украине. Нынешняя украинская власть и сама пребывает в шизофрении, из политических соображений нападая на собственный родной язык, и от граждан она хотела бы видеть ту же шизофрению: русскоязычное осуждение русского языка на русском языке.

Гражданам предлагается считать, что их родной язык — это плохой язык, язык противника. А «хороший» язык — это тот, который им надо учить, государственный. Такой подход к вопросу — идеальная среда для сохранения и культивирования атмосферы искусственности, ненависти и поиска врагов».