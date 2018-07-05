Чебоксары, 5 июля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Русский драматический театр в Чебоксарах закрывает театральный сезон премьерой спектакля. Сегодня, 5 июля, состоится первый показ детектива «Тайны семьи Рейвенскрофт» по пьесе Дона Нигро. Спектакль примечателен не только жанром, но и костюмами, которые впервые для театра создал известный российский кутюрье Игорь Дадиани. Билетов на премьеру нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rusdram21.ru Костюм для спектакля

Государственный русский драматический театр Чебоксар закрывает 95-й творческий сезон премьерным спектаклем «Тайны семьи Рейвенскрофт».

«Это классический закрытый детектив, написанный в стиле Агаты Кристи. В уединенный особняк семейства Рейвенскрофт, где произошло убийство (а может, несчастный случай), в котором проживают пять женщин, прибывает инспектор Раффинг. Напряженность расследования прекрасно уживается с легкостью и даже веселостью текста. Зрителей ожидает совершенно неожиданная развязка», — говорят в театре.

В русском драмтеатре детективы ставят нечасто. Режиссеру Владимиру Красотину, народному артисту Чувашии, в пьесе американского драматурга понравился интригующий сюжет, который держитв напряжении до конца. Впервые с театром сотрудничает известный российский кутюрье, заслуженный художник Чувашии Игорь Дадиани, который создал костюмы к спектаклю.