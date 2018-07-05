Ницца, Франция, 5 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Нападающий сборной Италии Марио Балотелли отказался от предложения клуба из Китая. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Nazionale Calcio Марио Балотелли

По информации издания, один из китайских клубов предлагал 27-летнему форварду зарплату в €30 млн в год. Однако тот отказался, желая остаться в Европе и регулярно играть за сборную Италии.

Напомним, Балотелли провёл последние два сезона в составе французской «Ниццы». Он сыграл за клуб 66 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча. В июне его контракт клубом истёк, и теперь он является свободным агентом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Балотелли может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS в клубе «Вашингтон Ди Си Юнайтед».

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