Барселона, Испания, 5 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Глава Каталонии Ким Торра высоко оценил позицию правительства Испании, согласившегося провести встречу между ним и премьер-министром Педро Санчесом, сообщает агентство Europa Press 5 июля.

Лицом к лицу

«Впервые правительства Каталонии и Испании смогут поговорить лицом к лицу обо всём», — сказал Торра.

На заседании правительства он заверил, что будет вести диалог, но не откажется от идеи независимости Каталонии. На встрече Торра хочет представить Санчесу план по осуществлению права на самоопределение, которое началось с референдума о независимости 1 октября 2017 года. Председатель Женералитета подчеркнул, что Каталония не отказывается от стремления к суверенитету, но отношения между ней и правительством в Мадриде качественно изменились: при правительстве Мариано Рахоя не было возможности для встречи во дворце Монклоа для обсуждения проблем.

Торра заявил, что предложит Санчесу провести еще одни переговоры в сентябре. Ближайшая встреча назначена на 9 июля. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мадрид перевел нескольких каталонских заключенных, обвиняемых в мятеже и растрате государственных средств, в тюрьмы Каталонии.