Москва, 5 июля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. За сутки 4 июля более пяти тысяч человек покинули по гумкоридору подконтрольную боевиками часть Юго-Западной зоны Сирии, говорится в заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Арабской Республике.

Тамара Лемпицка. Беженцы (фрагмент). 1931

Всего за неделю из данной зоны по гуманитарному коридору вышли более 35 тыс. человек, большинство из которых уезжают к родственникам или друзьям. Для остальных в провинции Эс-Сувейда развернуты два лагеря беженцев.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет, военный конфликт привел к массовому бегству местного населения в соседние страны — Турцию и Ливан. Кроме того, некоторые пытаются достичь Евросоюза.

Ранее начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что в провинции Хама могут быть созданы коридоры для выхода мирных жителей из районов, которые находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.

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