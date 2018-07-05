Москва, 5 июля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Визит президента Франции Эммануэля Макрона на чемпионат мира по футболу — 2018 нельзя исключать в случае, если французская сборная выйдет в полуфинал, сообщил 5 июля журналистам сотрудник пресс-службы посольства Франции в Москве.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, ближайший матч с участием сборной Франции и команды Уругвая пройдет без участия в нем официальных лиц, а дальше многое будет зависеть от самих футболистов. Первый четвертьфинальный матч состоится 6 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Напомним, в мае Макрон сообщал, что согласится приехать в Россию еще раз, если французская команда дойдет до финала ЧМ-2018.

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