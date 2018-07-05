Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Петербургские руферы взобрались на крышу Дома Зингера на Невском проспекте Петербурга, в башне которого располагается офис социальной сети «ВКонтакте». Своей акцией руферы решили выразить протест против, по их мнению, излишней коммерциализации соцсети, а также ее сотрудничества с правоохранительными органами. Такого не было, когда «ВКонтакте» возглавлял Павел Дуров, полагают руферы.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера

Видеозапись своей акции руферы выложили в соцсети и на видеосервисе. На ней видно, что они в ночное время со стороны канала Грибоедова взобрались на крышу одного из соседних зданий по строительным лесам, а потом, преодолев заграждения из колючей проволоки, перешли на крышу Дома Зингера — памятника архитектуры федерального значения. Там их заметила женщина — вахтер или охранник, которая в жесткой форме потребовала от руферов убраться, подкрепляя это ругательствами.

Как заявляют участники акции, они выступают против политики компании «ВКонтакте», направленной на дальнейшую коммерциализацию соцсети, а также против преследования пользователей, выражающих свои взгляды, за лайки и репосты.

«При прошлом гендиректоре, Павле Дурове, такой политики компания не вела, — уверены руферы. — Мысли о благе и удобстве простого пользователя, а также о праве на свободу слова и самовыражения занимали для него явно не последнее место».

Руководство «ВКонтакте» пока никак не прокомментировало выходку руферов.