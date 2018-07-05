Москва, 5 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Необъятные пространства России вызывают почти 100-процентный туристический интерес внутри страны, следует из результатов исследования, проведенного совместно сервисом путешествий OneTwoTrip и Ростуризмом.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Туристы

98% опрошенных назвали Россию страной, интересной для туризма. Конкретные планы отправиться в путешествие в пределах страны имеют 56% респондентов, еще 37% обозначили положительную позицию, указав, что хотели бы посетить те или иные края.

Основной интерес граждан России связан с уникальными, «дикими» местами, такими как Камчатка, Сахалин, Курильские острова. Посетить их хотели бы 34% опрошенных. Примерно такое же количество респондентов интересуют более доступные природные достопримечательности: Байкал, Карелия, Алтай.

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