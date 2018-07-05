Вашингтон, 5 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе совершит визит в Великобританию, сообщает 5 июля Reuters.

Kremlin.ru Тереза Мэй

Как отмечают эксперты, глава Белого дома может использовать трудное положение Соединенного королевства, вызванного процессом размежевания с Евросоюзом, в своих целях.

«Ирония судьбы заключается в том, что, покинув ЕС, Соединенное королевство будет бесполезным для Вашингтона в качестве союзника, но Лондон будет нуждаться в США значительно сильнее», — заявил бывший сотрудник госдепартамента США Джефри Стейси.

«Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась брошенной в объятия самого непредсказуемого на моей памяти президента США», — резюмировал политик.

Напомним, Великобритания должна выйти из Европейского союза 29 марта 2019 года, разрыв нанесет ущерб по экономике страны, который Лондон рассчитывает компенсировать за счет сотрудничества с Вашингтоном.