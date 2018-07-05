Киев, 5 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. На Украине приняли закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность Национального банка Украины (НБУ), сообщает 5 июля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Согласно сообщению, закон вводит в каждом государственном банке наблюдательный совет из девяти членов, шесть из которых будут независимы. Они будут обеспечивать корпоративное управление в банках. Также закон устанавливает уголовную ответственность за неправомерное вмешательство в деятельность государственных банков.

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Напомним, закон о корпоративном управлении в госбанках был представлен еще в октябре 2017 года, но тогда депутаты его отклонили. 21 июня 2018 года закон был вновь отправлен на доработку, однако 5 июля закон был принят в первом чтении.