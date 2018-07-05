Казань, 5 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Руководителям организаций в Казани рекомендовали сократить рабочий день 6 июля в связи с матчем чемпионата мира по футболу Бразилия — Бельгия, об этом говорится в распоряжении главы города Ильсура Метишина, опубликованном 5 июля на сайте мэрии.

Цитата из х/ф «День получки». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Конец рабочего дня

Как следует из документа, работодателям рекомендовали сократить рабочий день до 14:00 мск. Данная мера рекомендована для оптимального функционирования объектов жизнедеятельности Казани, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Напомним, 6 июля на стадионе «Казань Арена» состоится матч ¼ финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии. Встреча начнется в 21:00 мск.

Ранее в столице Татарии подготовились к приезду бразильской команды — на стене одного из домов, расположенного напротив отеля, в котором должна остановиться сборная Бразилии, появился портрет нападающего команды Неймара.

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