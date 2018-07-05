Москва, 5 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Причины ухудшения качества российского образования прежде всего экономические, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого ВЦИОМ, который показал, что 75% респондентов винят ЕГЭ в падении качества образования в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Причины, конечно, очень разные, и ЕГЭ — не более чем один из маленьких кусочков большой мозаики, — сказал Луховицкий. — ЕГЭ повлиял только одним — по ряду предметов все учебные программы стали перестраиваться под ЕГЭ. Сначала были созданы вопросы, задания, КИМы, а под них вынуждены были подстраивать все свои занятия учителя. Но в образовании не существует, к сожалению, никаких методик для того, чтобы однозначно определить, что на ухудшение его качества повлияло именно ЕГЭ».

А повлияли, по мнению Луховицкого, прежде всего экономические факторы.

«Развал промышленности, развал науки, развал среднего и специального образования, — пояснил он. — Не требуются образованные люди массово. Где будет работать и что будет делать образованный человек, который не собирается идти в науку, уезжая за рубеж? Сколько нужно бизнесменов? Я видел статистику, что лишь 5% людей в принципе способны заниматься бизнесом. Если же под бизнесменами иметь ввиду организаторов производства, то где это производство, которое надо организовывать?»

Напомним, что, по данным ВЦИОМ, полученным в результате проведённого ими опроса, более 40% граждан РФ не считают школьную подготовку к ЕГЭ достаточной.

Кроме того, 77% опрошенных уверены, что школьников просто натаскивают на прохождение тестов, из-за чего падает качество знаний. Также 77% убеждены, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности школьников, а 71% думают, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной.