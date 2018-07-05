Южно-Сахалинск, 5 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Сахалинской области оштрафовали местного жителя, который пытался уплыть в Японию на самодельном плоту. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Уинслоу Хомер. Мальчик на плоту. 1879

По данным издания, жителя Холмского района, построившего плот для путешествия, привлекли к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 статьи 18.3 Кодекса об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля сахалинские пограничники задержали жителя села Правда, который пытался уйти морем в Японию на самодельной деревянной лодке. Отчаянного беглеца не испугали ни длительное и опасное путешествие, на надвигающийся шторм.

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