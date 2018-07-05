Киев, 5 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко собирается начать «большую войну» в Донбассе с целью введения в стране военного положения и отмены президентских выборов, заявила 5 июля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «UA:Первый».

Иван Шилов ИА REGNUM ЮлияТимошенко

По словам украинского политика, действующий президент страны якобы ведет переговоры с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с целью инициировать боевые действия, в ходе действия которых, по законам Украины, выборы проводить нельзя.

«Он желает ввести военное положение и не проводить выборы в принципе. Это сейчас является ключевым планом», — заявила Тимошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Порошенко боится проведения выборов, поскольку он видит реальные социологические данные и понимает положение дел в стране, которое «не внушает радужных перспектив».

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