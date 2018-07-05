Нижний Новгород, 5 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Французские болельщики пройдут маршем по улицам Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

ИА REGNUM Французские болельщики

Старт шествия намечен ориентировочно на 15:30 от ресторана «Соляная биржа». Далее по Волжской набережной болельщики пойдут в сторону стадиона «Нижний Новгород».

Мероприятие согласовано, в нем примут участие около 500 французов, уточнили в дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Напомним, 6 июля в Нижнем Новгороде состоится последний матч в рамках чемпионата мира по футболу — четвертьфинал между сборными Франции и Уругвая. Начало матча — в 17:00.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский стадион принял уже пять матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа и встречу 1/8 финала.

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18 июня сыграли сборные Швеции и Южной Кореи, который закончился со счетом 1:0 в пользу шведской сборной. 21 июня состоялся матч между Аргентиной и Хорватией, где аргентинская команда была разгромлена со счетом 0:3. 24 июня встретились сборные Англии и Панамы, новички турнира проиграли англичанам со счетом 6:1. Матч Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась ничьей со счетом 2:2.

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Игра 1/8 финала между Хорватией и Данией 1 июля завершилась победой хорватов.