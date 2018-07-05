Астана, 5 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. На травлю в интернете с угрозами в адрес семьи, оскорблениями и звонками от незнакомых людей, с распространением личных фото и личных данных, которые не были доступны в социальных сетях, и упреками в том, что его дочь выходит замуж за гражданина КНР, пожаловался гражданин Казахстана Сулеймен Аскар Багытулы. Его открытое письмо с описанием ситуации опубликовано сегодня, 5 июля, в нескольких казахстанских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан — Китай

Будущие супруги познакомились в магистратуре одного из вузов Алма-Аты. Вскоре девушка рассказала родителям о намерении выйти замуж за молодого человека из КНР и попросила их благословения. Родители жениха к тому моменту более 20 лет жили и работали в Казахстане.

«Мы, как родители, были против. Но за два года, убедившись в искренности их любви, по обоюдному желанию в создании семьи, мы дали свое согласие. Как любой родитель, который желает только счастья своим детям, дав согласие, осознавал возможные упреки, недопонимание со стороны родственников и знакомых. Но не настолько, чтобы со стороны незнакомых людей были агрессивные нападки, угрозы, оскорбления через социальные сети и звонки на личные номера членов семьи, что привело к обширному общественному давлению», — пишет Сулеймен Аскар Багытулы.

По словам отца невесты, с 15 июня началась травля в соцсетях и мессенджерах со стороны незнакомых ему людей с угрозами физической расправы, с предложениями убить или отречься от своей дочери.

«По их мнению, граждане КНР являются врагом Казахстана. Когда в КНР проживают около 1,5 млн казахов. Когда в Казахстане с 2010—2016 годы 253 казахстанки заключили брак с гражданами КНР и 277 граждан Казахстана сочетались браком с китаянками. При такой статистике, осуждения и другие комментарии, я думаю, неуместны. По моему мнению, все граждане, которые агрессивно реагируют на бракосочетание моей дочери с гражданином КНР, недоброжелатели ни для казахов, ни для китайцев», — считает отец невесты.

Напомним, 24 июня бывший вице-министр минсельхоза Казахстана Мурат Толебаев на своей станице в соцсетях сообщил, что в этот день была практически сорвана свадьба между гражданами Казахстана и Китая.

«Сегодня в Казахстане произошла вопиющая ситуация. Свадьба была сорвана по причинам националистического характера. Несколько дней назад в соцсети был выложен пригласительный на свадьбу между женихом из Китая и невестой из Казахстана.

Следует отметить, что в последние годы в Казахстане стала резко набирать силу синофобия. Многие казахстанцы верят, что китайцы хотят проникнуть на территорию Казахстана любым путем (законным и незаконным) и поглотить небольшой по численности казахстанский народ. Они уверены, что брак между китайцем и казашкой — это часть реализации этого тщательно разработанного плана. И на фоне таких настроений объявленная свадьба стала искрой в бочке пороха, катализатором агрессивных настроений. Группа молодых людей через социальные сети и мессенджеры объединилась с твердым намерением предотвратить эту свадьбу. Клич был брошен, и несколько десятков молодых возбужденных парней сговорились прийти на свадебное торжество.

Опасаясь беспорядков, ресторан, где было запланировано проведение этой свадьбы, отказался от заказа и вернул деньги семье китайского жениха. Говорят, что все другие рестораны в городе также им отказали. Несмотря на все эти усилия, свадьба все-таки состоялась, где-то на складе компании, которой управляет отец жениха», — сообщил Толебаев (перевод ИА REGNUM ).