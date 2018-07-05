Загреб, 5 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Российские банки Сбербанк и ВТБ получат доли в крупнейшей хорватской частной компании Agrokor, сообщает Reuters.

Agrokor.hr Комбайны в поле

По данным издания, в Загребе прошли слушания об урегулировании долга компании, на которых присутствовали 3069 кредиторов. Отмечается, что Agrokor должна Сбербанку €1,1 млрд, ВТБ — около €300 млн.

По итогам слушаний владельцы 80% долга проголосовали за сделку, которая передаст Agrokor кредиторам и держателям бондов. Таким образом, Сбербанк получит 39% компании, а ВТБ — 7%.

Напомним, Agrokor была крупнейшей частной компаний в Хорватии, специализирующейся в сфере пищевой промышленности и розничной торговли. В настоящее время компания находится в долговом кризисе, ранее правительство Хорватии приняло решение о введении государственного управления в Agrokor и начале процедуры реструктуризации.