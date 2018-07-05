Москва, 5 июля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Массовая аннуляция туров компанией «Натали Турс» и прекращение деятельности туроператора DSBW-Tours могут свидетельствовать о гораздо более серьезных системных явлениях, чем просто об уходе с рынка туроператоров, которые не смогли просчитать стратегию на туристический сезон.

(сс) Kyle Glenn Глобус

С рынка ушли — «Натали Турс» фактически, а DSBW и юридически — настоящие долгожители, крепкие середняки, которые занимали свою нишу. Так, туроператор «Натали Турс» работал с 1992 года, а DSBW — с 1991 года. Причем конкурентов DSBW по целому направлению почти не было: мало кто делал столь интересные, авторские и при этом доступные туры по европейским странам.

Туроператор DSBW прекратил свою деятельность 3 июля, «Натали Турс» лишь приостановил работу, рассчитывая на возобновление продаж на зимний сезон: аннулированы все туры с вылетом с 4 июля по 30 сентября из-за невозможности договориться с принимающими партнерами. Иными словами, «Натали Турс» еще хочет повоевать за свою жизнь на рынке.

Фактически «Натали Турс» при возникших проблемах с поставщиками решила не подставлять туристов, отправляя их в отпуск без гарантии, что их там встретят и поселят в гостиницы. Что, конечно, идет в пользу репутации компании и оставляет ей шансы на выживание.

Что касается причин проблем у «туристических долгожителей», то их несколько. Во-первых, подешевевший рубль сделал проданные зимой турпакеты нерентабельными — сегодня за подорожавший на 10% авиационный керосин приходится платить еще и подешевевшим рублем. И получилось, что туры по акциям раннего бронирования стали стоить ниже себестоимости.

Во-вторых — и это главная причина, спрос упал почти на 40%. Дорожающий бензин и продукты питания стали причиной отказаться от поездки за рубеж. А если уж и ехать, то российские туристы предпочли либо самостоятельно (и совсем бюджетно), либо с крупным туроператором.

Кстати, рынок самостоятельных путешествий действительно растет, появляются очень интересные агрегаторы и предложения по «конструированию» туров. А «средний класс» туристического рынка просел, переоценив спрос, и начал заваливаться набок.

Тут и возникает вопрос о серьезном системном явлении в современной российской экономике: тенденция на укрупнение бизнеса. После «тучных нулевых» остался огромный сектор услуг. Если раньше он аккумулировал деньги, которые у населения были, то теперь этих денег нет и этот сектор стал не нужен. И рядовой житель России идет со своими деньгами к более крупному ретейлеру, в более крупный банк и к более надежному и крупному туроператору.

Участники рынка прекрасно осознают эту тенденцию и предлагают вводить меры по спасению туроператоров «средней руки». То есть спасти средний бизнес, предлагая создать специальные фонды для предотвращения краха компаний. Чтобы работала не только «Турпомощь», спасающая уже застрявших за рубежом туристов.

Но, во-первых, насколько сами участники рынка туристических услуг готовы к тому, что им за риски придется еще платить? А больше платить некому — туризм не является государствообразующей отраслью. И, во-вторых, насколько это реально поможет переломить ситуацию с недоверием туриста?

По моему мнению, ситуация гораздо шире и серьезнее, чем просто «спасение утопающих». Весь «средний класс», на который молились все нулевые годы, стремительно нищает, а ведь он питал и ресторанный бизнес, и рынок корпоративных услуг, и туристический бизнес, и многое и многое другое. И в такой ситуации ничего, кроме укрупнения бизнеса, вряд ли можно придумать.