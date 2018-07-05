Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум.

Эксперты лаборатории Росприроднадзора отберут пробы из петербургской реки Славянка, которая снова подверглась загрязнению сточными водами. Фотографии маслянистых пятен на акватории появились в соцсетях в среду, 4 июля.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Нефтесборщик-бонопостановщик «Редут» на месте разлива

Департамент Росприроднадзора по СЗФО начал проверку по факту загрязнения. Однако уже по фотографиям, сделанным местными жителями, инспекторы надзорного ведомства сделали вывод о месте сброса загрязненных сточных вод — им стал выпуск «ОбщМет», находящийся с 2005 года на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Через выпуск осуществляется водоотведение ОАО «РЖД», исправительной колонии №5, представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр».

Сбросы грязных вод через данный выпуск происходят далеко не первый раз. ИА REGNUM сообщало о последнем случае в октябре 2017 года, когда в Славянку через «ОбщМет» поступали пенистые стоки.

«По результатам административного расследования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было привлечено к административной ответственности по факту нарушения правил водопользования с назначением штрафа в размере 90 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росприроднадзора.

В 2013 году, когда из выпуска в реку поступали сточные воды белого цвета, лабораторный анализ проб воды показал превышение по ряду загрязняющих веществ. Окружающей среде был нанесен ущерб, оцененный в 18,5 млн рублей. Денежные средства были возмещены ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в пользу северо-западного департамента Росприроднадзора после вмешательства судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба петербургского Водоканала, работа по прекращению сброса в реку Славянку неочищенных сточных вод по выпуску «ОбщМет» ведется в рамках инвестиционной программы. Строительство системы транспортировки стоков для переключения выпуска «ОбщМет» на очистные сооружения планируется окончить в четвертом квартале 2019 года.