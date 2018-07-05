Вена, 5 июля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подтвердил, что его страна не будет принимать невыгодных для себя соглашений с Германией, пишет газета Zeit Online 5 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

«Не может такого быть, чтобы мы вдруг в Австрии были наказаны за ошибки немецкой политики», — сказал лидер Австрийской свободной партии.

В то же время Штрахе высокого оценил действия немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) и особенно ее представителя, главы правительства Баварии, Маркуса Зёдера, который настаивает на ограничении миграции. На вопрос о том, копирует ли ХСС позицию партии Штрахе, вице-канцлер ответил:

«Копирует или нет — в любом случае приятно, когда вашу собственную свободолюбивую позицию на продолжительной основе принимают в других европейских странах, в том числе в ФРГ, после нескольких лет враждебности. (…) Мы не хотим дальнейшей экономической миграции в нашу социальную систему. Очень хорошо, что Маркус Зёдер смотрит на это так же».

5 июля лидер ХСС Хорст Зеехфер встречается с властями Австрии в Вене для обсуждения текущего вопроса о миграционной политике на баварско-австрийской границе. Напомним, Германия хочет, чтобы Австрия принимала остановленных на границе мигрантов, от которых отказываются другие европейские страны, в которых рассматривались их прошения о предоставлении убежища.