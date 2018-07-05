Тель-Авив, Израиль, 5 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Израиль обвинил движение ХАМАС во взломе телефонов военных через мобильные приложения. Как сообщается на сайте Армии обороны Израиля, только бдительность военнослужащих позволила избежать угрозы для национальной безопасности. Операция разведки по разоблачению хакерской сети носила название «Разбитое сердце».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Шпион

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Жалобы от десятков солдат, которые стали в социальных сетях жертвами ХАМАС, стали поступать в департамент информационной безопасности управления разведки Армии обороны Израиля с января 2018 года. Военнослужащие сообщали, что в приложениях для виртуального общения они стали получать предложения скачивать на свои мобильные устройства Glancelove или Winkchat, а также Golden Cup, которое даёт возможность отслеживать всю статистику чемпионата мира по футболу.

При этом выяснилось, что после установки такого приложения, телефон становился своеобразным навигатором и подслушивающим устройством. Всего шпионские приложения скачали 100 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня израильская авиация нанесла удар с воздуха по 25 объектам движения ХАМАС на территории сектора Газа. Ночной удар последовал в качестве ответа на выпущенные накануне по территории Израиля 45 ракет.