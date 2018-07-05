Москва, 5 июля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 4 июля потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть. Американский президент в последние дни усиливает давление на картель, обвиняя его в бездействии и завышенных ценах на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

eluela31 Нефть

«Для текущей экономической ситуации в США крайне важным является сдерживание ценового давления. Дальнейший рост инфляции может привести к замедлению темпов экономического роста страны и скатыванию в рецессию. Цены на нефть как раз один из главных факторов определяющих общий уровень инфляции, именно поэтому для Трампа высокие цены нефть не приемлемы», — пояснил эксперт.

Несмотря на это, баррель Brent, не только не дешевеет, но и напротив, подрастает. Этому сейчас способствуют форс-мажоры в Канаде и Ливии, которые резко сокращают предложение на рынке и как ожидается, продолжат оказывать влияние до конца июля. Это подтверждают и данные о запасах в США, где уже три недели подряд фиксируется сокращение.

«Сегодня, 5 июля, будет опубликована, новая порция данных от минэнерго США. Согласно прогнозам, запасы сырой нефти сократятся еще на 5 млн баррелей. Если прогнозы подтвердятся, то баррель Brent c текущих $77−78 вырастет до $79−80. В альтернативном сценарии, увеличение запасов временно снизит цены к $76,50−77, после чего котировки на нефть вероятней продолжат расти», — полагает Быков.

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