Киев, 5 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины поддержали проект постановления, в котором Киев призывает Евросоюз предотвратить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом 5 июля сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

В поддержку документа высказались большинство парламентариев — 233 человека. В Раде ждут, что Евросоюз подтвердит «стратегическую роль Украины как государства-транзитера» для поставок газа в европейский регион.

Транзитный газопровод «Северный поток-2» назван в обращении «политически мотивированным проектом», который представляет угрозу «для энергетической безопасности Украины и всей Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что США должны ввести санкции против всех компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины. Только так можно помешать воплощению проекта в жизнь, пояснил он.

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