Ярославль, 5 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Директор ГКУ «Ярославская областная дорожная служба» Антон Заев покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГКУ «Ярдорслужба».

Yarregion.ru Ремонт дороги

Заев уволен с сегодняшнего дня. Причины отставки не уточняются. «Ярдорслужба» является государственным заказчиком по ремонту и содержанию областных дорог. Как и многие руководители региона в настоящее время, 30-летний Заев не является ярославцем. До назначения в Ярославль в августе 2017 года он работал директором филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Нефтеюганске.

Накануне в правительстве Ярославской области информацию об отставке Заева опровергали, сообщив, что он находится в отпуске и выйдет из него в ближайшее время. Исполняет обязанности директора учреждения его заместитель Александр Межеевский.