Киев, 5 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Ляшко призвал Раду не стоять на коленях перед ЕС, а пересмотреть условия зоны свободной торговли

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Сегодня, 5 июля, в Верховной раде депутаты рассматривают проект постановления №8551 «Об Обращении Верховной рады Украины в институции ЕС относительно углубления сотрудничества между Украиной и Европейским союзом».

Целью принятия этого обращения является привлечь внимание институций ЕС накануне ХХ саммита Украина — ЕС к необходимости «усилить давление на Российскую Федерацию для немедленного освобождения всех политзаключенных Кремля». В то же время таким способом Украина призовет ЕС к принятию мер для недопущения строительства газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал депутатов прекратить унижаться перед ЕС и не голосовать за декларацию.

«Это, кажется, очередное седьмое за последние три месяца обращение парламента к ЕС — это проявление неполноценности. Это попрошайки, которые унизительно о чем-то просят. Вместо того, чтобы просить, надо стать сильными. Когда мы будем сильными, когда в Украине люди начнут работать, зарабатывать, когда будет сильная экономика и сильная армия, тогда никого и ничего не надо будет просить. Сами придут и предложат. Вы разваливаете экономику. Миллионы людей едут за границу в поисках, где им заработать. Вчера обанкротился Черноморский судостроительный завод. После этого вы ходите и просите. … Я не хочу, чтобы вы унижали мою страну унизительными просьбами. Я не хочу, чтобы вы перед каждым встречным унизительно стояли на коленях. Мы должны быть сильными, для этого надо восстанавливать экономику», — пояснил Ляшко с трибуны Рады.

Он призвал Раду принять обращение к ЕС с требованием пересмотреть дискриминационные условия для украинских экспортеров, которые были прописаны в соглашении о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«Почему в этом обращении к ЕС нет обращения о пересмотре квот. Мизерные квоты на мёд мы исчерпали за 10 дней этого года. А за все остальное мы платим сборы. Почему против наших производителей проводят антидемпинговые расследования, ограничивают наши возможности продавать? Власть ничего не делает, чтобы защитить нашего национального товаропроизводителя, чтобы защитить рабочие места украинцев, чтобы найти новые рынки для нашей продукции. Вы продаете землю, вы продаете древесину, вы продаете дешевую рабочую силу и национальные интересы Украины», — констатировал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года экономические отношения между ЕС и Украиной происходят в рамках так называемой глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗВТ). Она внедрена в контексте подписанного Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом в документе прописаны квоты на экспорт в ЕС основных видов украинского экспорта — зерна, металла, труб, продукции химической отрасли и других товарных позиций.