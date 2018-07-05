Москва, 5 июля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. С начала недели доллар США в паре с рублем подорожал на 0,85%. Сегодня, 5 июля, пара USDRUB торгуется вблизи уровня 63,25−63,30 рубля. Внешний фон, складывающийся сейчас для российской валюты, выглядит противоречивым, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«С одной стороны, на стороне роста рубля выступают нефтяные цены (Brent находится вблизи уровня $78) и удачное размещение ОФЗ. 4 июля ведомству удалось разместить весь предложенный объем — это облигации федерального займа с погашением в декабре 2021 года, а также 11-летние бонды на общую сумму 30 млрд. рублей. С другой стороны, валюты развивающихся стран остаются под давлением в ожидании вступления в силу новых пошлин на китайские товары и на продолжающиеся покупки валюты Минфином на внутреннем рынке», — пояснила эксперт.

В период с 6 июля по 6 августа общий объем покупок составит 347,7 млрд рублей, где ежедневный объем будет эквивалентен 15,8 млрд рублей. И пусть это немногим меньше покупок в период с 7 июня по 5 июля, тем не менее, наблюдается устойчивый спрос на валюту со стороны Банка России.

«С учетом того, что как среднесрочно, так и локально, тренд по доллару остается растущим, и оснований для смены настроений в данной паре в ближайшее время не видно. Скорее всего, взятие уровня 63,30 рубля приведет к скачку курса в направлении зоны 63,80−64 рублей, где проходит основное сопротивление, соединяющие максимумы апреля и июня между собой.

Первой ласточкой, способной пролить свет на ожидания пятничных данных по рынку труда Америки, станут данные от агентства ADP, которые будут опубликованы 5 июля. До них возможна консолидация пары USDRUB в диапазоне 63,10−63,40 рубля», — считает Игнатенко.

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