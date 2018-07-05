Саров, Нижегородская область, 5 июля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В Сарове (Нижегородская область) до 29 августа 2018 года будет действовать карантин по бешенству. Указом главы региона город признали неблагополучным пунктом по этому заболеванию, после того как в лесном массиве были обнаружены трупы животных, больных бешенством. Сам город стал угрожаемой зоной, здесь до окончания карантина запрещена реализация сырого молока, проведение выставок кошек и собак, а также выводка и натаскивание собак, торговля и вывоз животных за пределы Сарова, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Посторонним вдох воспрещён

Эпизоотический очаг находится в лесном массива в двух километрах от дома №43 на улице Силкина. Основанием для ввода карантина стало представление председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Евгения Колобова от 22 июня 2018 года. Именно его ведомство отвечает за информирование обо всех случаях подозрительных заболеваний в эпизоотическом очаге, похожих на бешенство, а также вводит ограничение на оборот животных, информирование населения об опасности заболевания.

Органы местного самоуправления на весь период карантина должны организовать отлов безнадзорных животных на территории угрожаемой зоны, а муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарковое хозяйство города Сарова» должно организовать регулирование численности лисицы в Сарове.

На период действия карантина в городе действуют временные меры содержания домашних животных, что включает в себя, например, требование немедленно сообщать в государственные учреждения ветеринарии или здравоохранения «обо всех случаях укусов, нанесенных домашним животным человеку или другому животному, и доставлять домашнее животное, нанесшее укус, в государственное учреждение ветеринарии для осмотра и карантинирования под наблюдением ветеринарных специалистов в течение десяти дней».

Напомним, в конце июля 2017 года в Сарове уже фиксировались случаи обнаружения бешенства у лис. Было два случая нападения больных животных на людей, но постовые, охраняющие территорию аэродрома, отделались испугом, не получив травм.

В этот раз основанием установления карантина послужило обнаружение трупов лисиц и подтверждение бешенства у них.