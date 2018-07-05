Москва, 5 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Стратегия российского правительства состоит в том, чтобы добиться внешних признаков финансовой стабилизации вместо того, чтобы инвестировать в экономику и расширять потребительский спрос, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата, объявившего о более чем 15-процентной разнице между доходами богатых и бедных граждан РФ.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

«Боюсь, что этот разрыв будет расти, так как негласная стратегия нашего правящего класса в условиях кризиса состоит в том, чтобы перекладывать его бремя на население, — сказал Дзарасов. — Прежде всего это оборачивается значительным падением реальных доходов населения. С 2014 года они упали более чем на 10%. Сейчас падение вроде бы затормозилось, но это временное явление, так как наша экономика приспособилась к шоку 2014−2015 годов за счёт снижения уровня жизни людей».

Однако, как считает Дзарасов, мировой кризис всё ещё не завершился, а стратегия правительства РФ предполагает, что доходы будут снижаться, так как главной целью кабмина стало достижение внешних признаков финансовой стабилизации и прежде всего ликвидация бюджетного дефицита.

«Это делается за счёт сокращения государственных расходов, в том числе расходов на развитие национальной экономки, — отметил Дзарасов. — Отсюда низкий уровень инвестиций. В таких условиях, по идее, государство должно увеличивать государственные инвестиции, тем самым расширяя внутренний рынок, расширяя потребительский спрос и таким образом создавая большую заинтересованность и в частных инвестициях. А ради сбалансирования бюджета этим жертвуют. Экономика же устроена так, что, когда государство увеличивает свои инвестиции, тогда и частные растут. А когда государство уменьшает свои, то частные тоже уменьшаются. Это называется эффект мультипликации. В таких условиях, конечно, реальные доходы должны как минимум стагнировать, а при малейших трудностях — снижаться».

Напомним, что ещё одним фактором, который в скором времени отрицательно повлияет на экономическую ситуацию в стране, станет повышение НДС с 18% до 20%. Как рассказали ИА REGNUM экономисты, последствиями этого правительственного решения станут дороговизна, сокращение потребительского спроса и ещё более усугубившаяся закредитованность населения.

Кроме того, отметим, что, по данным ВИЦОМ, полученным в результате очередного опроса, число граждан России, негативно оценивающих изменения в экономической сфере страны, в текущем году существенно выросло.

Отмечается, что доля опрошенных, негативно оценивающих ситуацию в российской экономике (29%), более чем в два раза превышает количество респондентов (14%), давших положительные оценки происходящему.