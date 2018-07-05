Париж, 5 июля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. После Страсбурга французская столица планирует ввести запрет на курение в своих общественных парках, сообщает RFI.

Здесь не курят

На данный момент это всего лишь ограниченный во времени эксперимент, который касается только четырех парижских парков, но этот опыт можно обобщить.

Предложение поступило от группы левых, центральных и независимых радикалов (PRGCI). «Это вопрос общественного здоровья, а также чистоты и защиты окружающей среды», — пояснил Лоуренс Голдбраб, глава группы PRGCI.

Четырехмесячный эксперимент будет запущен этим летом. В городских парках будут установлены соответствующие запретительные знаки. Но в Мэрии отмечают, что курильщики не будут наказаны, а только призваны к порядку.

Четыре будущих парка еще не выбраны. Это решение оставили на усмотрение мэра города.

Если эксперимент удастся, то уже осенью этого года можно будет ввести запрет на все парки и сады Парижа. Подобные меры действуют с 2015 года рядом с детскими игровыми площадками.