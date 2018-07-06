Париж, 6 июля, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Как обсуждает французская пресса ответ стран-членов ЕС на начатую Дональдом Трампом торговую войну, пишет автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

Страны ЕС повысили таможенные пошлины на 182 американских товара до 25%, а Еврокомиссия за несколько месяцев до промежуточных выборов в США решила давить на Белый дом «путем дестабилизации избирательной базы президента». Как пишет Le Point, Трампа избрали в силу его обещания перенести промышленность в пострадавшие от глобализации США, а Европа пытается показать тем же избирателям, что в торговой войне не победит никто. При этом, как отмечает радио RTL, «тень торговой войны застыла по обе стороны Атлантики», и международная напряженность растет — неслучайно Ангела Меркель встревожена «эскалацией, которая навредит всем», а министр экономики Франции Бруно Мэр отказывается понимать, как возможно, что союзники США могут быть поражены американскими же тарифами. По словам президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, США просто не оставили ЕС выбора; при этом влияние контрмер Еврокомиссия оценивает на 2,8 млрд евро.

Резюмируя, Le Point предлагает лидерам ЕС задуматься — а действительно ли Трамп хочет беспроигрышного соглашения с ЕС? «Или он желает более общего ослабления Европы, пытаясь посеять раскол среди государств — членов Европейского союза?».

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