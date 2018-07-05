Москва, 5 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» приняла решение выделить рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» в отдельное направление своего бизнеса. Об этом пишет 5 июля портал The Bell.

Бизнес идея

Отмечается, что руководство компании сочло экспериментальный проект «Яндекс.Дзен» успешным, и считает, что в ближайшее пять лет рекомендательный сервис покажет серьёзный рост по аудитории и по доходам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в ряде интернет-форумов и Telegram-каналов появилась информация о том, что поисковик «Яндекс» начал индексировать файлы с сервиса Google. Docs, не защищённые настройками приватности.

Это, по мнению экспертов, открывает доступ ко многочисленным документам с логинами и паролями, данными банковских карт и прочей конфиденциальной информацией.

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